Президентка Молдови прокоментувала інцидент з президентом Австрії, якого вкусив її пес

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала інцидент зі своїм собакою на прізвисько Кодруц під час зустрічі в Кишиневі з президентами Австрії та Словенії.

Про це Санду говорила в ефірі передачі InPROfunzime на ProTV, її слова наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами Санду, Кодруц вкусив президента Австрії Александра Ван дер Беллена тому, що був надто схвильований, і додала, що їй варто було бути уважнішою до свого собаки.

Санду розповіла, що обговорювала з президентом Австрії своїх вихованців, і вони домовилися, що на зустріч у Кишиневі вона приведе Кодруца. Але на зустрічі, за словами Санду, собака злякався занадто великої кількості людей.

"Потім ми з Кодруцом поговорили. Я вважаю, що це і моя вина, тому що там було занадто багато людей, і він не був готовий до такої події. Мені шкода, що так вийшло, але ви маєте знати, що потім президент Австрії передав йому подарунок.

Він не розлютився, у нього вдома є цуценя, і він дуже любить тварин. Кілька днів Кодруц був ображений на мене, але зараз уже все гаразд", – розповіла Санду.

Інцидент із президентом Австрії, якого 16 листопада вкусив за руку Кодруц, набув широкого розголосу. Про інцидент повідомили світові ЗМІ.

Президент Австрії заспокоїв громадськість після укусу Кодруца.

Санду раніше розповідала, що Кодруц – бездомний пес, який живе в її адміністрації. Тварину знайшли після того, як її збила машина. У результаті аварії Кодруц втратив лапу.