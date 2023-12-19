Президент Молдовы прокомментировала инцидент с президентом Австрии, которого укусил ее пес

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала инцидент со своей собакой по кличке Кодруц во время встречи в Кишиневе с президентами Австрии и Словении.

Об этом Санду говорила в эфире передачи InPROfunzime на ProTV, ее слова приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По словам Санду, Кодруц укусил президента Австрии Александра Ван дер Беллена потому, что был слишком взволнован, и добавила, что ей стоило быть внимательнее к своей собаке.

Санду рассказала, что обсуждала с президентом Австрии своих питомцев, и они договорились, что на встречу в Кишиневе она приведет Кодруца. Но на встрече, по словам Санду, собака испугалась слишком большого количества людей.

"Потом мы с Кодруцом поговорили. Я считаю, что это и моя вина, потому что там было слишком много людей, и он не был готов к такому событию. Мне жаль, что так получилось, но вы должны знать, что потом президент Австрии передал ему подарок.

Он не разозлился, у него дома есть щенок, и он очень любит животных. Несколько дней Кодруц был обижен на меня, но сейчас уже все в порядке", – рассказала Санду.

Инцидент с президентом Австрии, которого 16 ноября укусил за руку Кодруц, получил широкую огласку. Об инциденте сообщили мировые СМИ.

Президент Австрии успокоил общественность после укуса Кодруца.

Санду ранее рассказывала, что Кодруц – бездомный пес, который живет в ее администрации. Животное нашли после того, как его сбила машина. В результате аварии Кодруц потерял лапу.