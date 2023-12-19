Франція може незабаром побудувати кілька ядерних реакторів у Швеції, про що домовились міністри енергетики двох країн у кулуарах Енергетичної ради ЄС у вівторок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv з посиланням на лист про наміри, підписаним у вівторок французькою міністеркою з питань екологічного переходу Аньєс Панньє-Рунахер та її шведською колегою Еббою Буш.

Відповідну угоду підписали після того, як президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у січні затвердили спільну декларацію, в якій ядерній енергетиці відводиться провідне місце в двосторонньому співробітництві між двома країнами.

Уряд Швеції дав добро на будівництво двох нових реакторів до 2035 року та ще 10 до 2045 року. Щоб досягти цього, Стокгольм розраховує, зокрема, на "користь від обміну досвідом між французькими та шведськими зацікавленими сторонами в галузі ядерної енергетики".

Для підготовки до розробки нових реакторів, Франція та Швеція намагатимуться сприяти технічним обмінам для участі їхньої промисловості в підтримці технічного обслуговування реакторів, продовження терміну експлуатації та підвищення потужності реакторів, йдеться в листі.

Партнерство також охоплює паливний цикл, підвищення безпеки постачання та поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами; дослідження та розробку, зокрема, розвиток дослідницьких центрів і людські ресурси в ядерному секторі шляхом сприяння обміну досвідом.

Раніше влада Польщі дала зелене світло на будівництво 24 нових малих модульних реакторів (ММР) – компактніших аналогів атомних електростанцій – на шести майданчиках у межах стратегії зі зменшення використання викопного палива.

Перед цим 12 держав-членів Євросоюзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР) – аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

Ці держави утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива – зокрема російського.

Перший такий реактор на території ЄС, як повідомлялось, має з’явитись у Румунії.