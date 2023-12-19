"Венеційка" оцінила заборону участі у виборах членам розпущеного "Шору" в Молдові

Венеційська комісія Ради Європи вважає, що заборона членам неконституційних партій Молдови брати участь у виборах суперечить Європейській конвенції з прав людини і Міжнародному пакту про громадянські і політичні права.

Відповідний висновок Венеційська комісія опублікувала у понеділок, 18 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Експерти Ради Європи вказали, що загалом поправки до виборного законодавства під час виборного процесу зазвичай спрямовані на маніпулювання ним на догоду партійним інтересам.

"Хоча зміни можуть відповідати законній меті захисту Конституції і держави, обмеження, накладені ними, не відповідають статті 3 Протоколу 1 до ЄКПЛ і статті 25 МПГПП, оскільки вони не є повністю передбачуваними і не повністю дотримуються принципу пропорційності", – йдеться у їхньому висновку.

Венеційська комісія водночас вказала на позитивні моменти фінальної версії поправок парламенту, зокрема запровадження більш індивідуального підходу, можливість оскарження заборони в суді й зменшення строку заборони з п’яти років до трьох.

Вона також запропонувала кілька рекомендацій для покращення закону, зокрема уточнення критеріїв обмеження права на обрання, обов’язок надавати докази незаконних дій конкретної особи та можливість останніх своєю чергою спростовувати причетність до цих дій.

31 липня парламент Молдови затвердив поправки до виборчого кодексу Молдови, які передбачали п’ятирічну заборону брати участь у виборах членам партій, визнаних неконституційними. Ця поправка стосувалась насамперед проросійського політичного проєкту "Шор", який фігурує в розслідуваннях щодо непрозорого фінансування та вважається причетним до кампанії впливу Росії на Молдову.

Але 3 жовтня молдовський Конституційний суд задовольнив клопотання п’яти членів партії "Шор" й визнав ухвалені в липні поправки неконституційними.

Наступного ж дня молдовський парламент ухвалив пом'якшену версію цієї заборони.