"Венецианка" оценила запрет участия в выборах членам распущенного "Шора" в Молдове

Венецианская комиссия Совета Европы считает, что запрет членам неконституционных партий Молдовы участвовать в выборах противоречит Европейской конвенции по правам человека и Международному пакту о гражданских и политических правах.

Соответствующий вывод Венецианская комиссия опубликовала в понедельник, 18 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Эксперты Совета Европы указали, что в целом поправки в избирательное законодательство во время избирательного процесса обычно направлены на манипулирование им в угоду партийным интересам.

"Хотя изменения могут соответствовать законной цели защиты Конституции и государства, ограничения, наложенные ими, не соответствуют статье 3 Протокола 1 к ЕКПЧ и статье 25 МПГПП, поскольку они не являются полностью предсказуемыми и не полностью соблюдают принцип пропорциональности", – говорится в их заключении.

Венецианская комиссия в то же время указала на положительные моменты финальной версии поправок парламента, в частности введение более индивидуального подхода, возможность обжалования запрета в суде и уменьшение срока запрета с пяти лет до трех.

Она также предложила несколько рекомендаций для улучшения закона, в частности уточнение критериев ограничения права на избрание, обязанность предоставлять доказательства незаконных действий конкретного лица и возможность последних в свою очередь опровергать причастность к этим действиям.

31 июля парламент Молдовы утвердил поправки в избирательный кодекс Молдовы, которые предусматривали пятилетний запрет участвовать в выборах членам партий, признанных неконституционными. Эта поправка касалась прежде всего пророссийского политического проекта "Шор", который фигурирует в расследованиях относительно непрозрачного финансирования и считается причастным к кампании влияния России на Молдову.

Но 3 октября молдавский Конституционный суд удовлетворил ходатайство пяти членов партии "Шор" и признал принятые в июле поправки неконституционными.

На следующий же день молдавский парламент принял смягченную версию этого запрета.