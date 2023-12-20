СМИ: Санкции ЕС против россиян могут действовать и после их смерти

В ЕС приняли решение, которое потенциально позволяет сохранять санкции против граждан России в соответствующих списках и после их смерти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале EUObserver.

Уже десятки российских олигархов, попавших под санкции, пытаются обжаловать это в судах, а открытый лоббизм по этому вопросу сейчас незаконен.

Более того, по решению, принятому в понедельник, теперь даже смерть подсанкционного лица не обязательно означает автоматическое вычеркивание из санкционного списка и размораживание активов.

Совет ЕС сможет сохранить санкции в отношении умершего лица, если посчитает, что эти активы в случае размораживания могут быть использованы для финансирования войны России против Украины – из соображений, что в российских реалиях они окажутся почти в тех же руках.

"Этот шаг был необходим, потому что автоматическая система изъятия умерших из списков, которая действовала до сих пор, была предметом беспокойства", – прокомментировал изданию дипломат ЕС на условиях анонимности.

"Мы никогда не можем быть уверены, такие люди как (владелец группы Вагнера Евгений – ред.) Пригожин, например, действительно умерли, или они все же живы", – добавил собеседник.

Напомним, в рамках последнего принятого 12-го пакета санкций под ограничения попали сын Дмитрия Медведева, пропагандисты РФ, предприятия ОПК и военные.

В сентябре ЕС исключил из санкционного списка трех российских бизнесменов и полковника, который погиб в Украине.