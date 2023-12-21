Британцев могут ждать трудности в поездках на праздники из-за штормового ветра

Британские острова во вторник накроет сильный шторм, что может осложнить логистику и вызвать перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

На севере Шотландии сила ветра может достигать 30-35 метров в секунду, в других регионах – более 20 м/с.

Метеорологическое ведомство предупредило, что такие ветры могут привести к обрыву линий электропередачи, а габаритные автомобили также могут пострадать на открытых участках; высокие волны могут подтапливать дороги, пролегающие вплотную к океану.

Железнодорожный оператор TransPennine Express уже призвал клиентов отказаться от поездок из Эдинбурга по крайней мере в первой половине дня, потому что ожидает проблем из-за непогоды. Поезда в северо-западную Англию уже отменены.

Еще ряд операторов проинформировали, что будут проводить проверки технического состояния путей, прежде чем пускать поезда, и применят ограничения скорости. Пассажиров просят быть готовыми к неожиданной отмене или задержке рейсов.

Некоторые операторы паромных переправ в Шотландии тоже приостановили услуги, чтобы не рисковать в шторм.

Напомним, в ноябре Западная Европа, особенно северо-запад Франции, сильно пострадали от шторма "Сиаран", погибли 14 человек.

В декабре в части регионов Германии, особенно Баварии, непривычная зимняя погода на много дней вызвала коллапс на железной дороге и в аэропорту Мюнхена.