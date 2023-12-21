Cуд ЄС відмовився відповідати на запит палати Верховного суду Польщі: "Не є незалежною"

Суд ЄС відмовився відповідати на запит палати Верховного суду Польщі на підставі того, що її не можна вважати незалежним та неупередженим судовим органом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Польський суддя, який хотів продовжити роботу після досягнення пенсійного віку, оскаржував у Палаті надзвичайного контролю і публічних справ Верховного суду рішення Національної ради суддів, яка вирішила не розглядати його запит через порушення граничних строків. Палата у процесі розгляду звернулася до Суду ЄС із прохання прояснити певні законодавчі аспекти у цьому питанні.

Суд ЄС вирішив, що запит "не походить від органу, що має статус незалежного та неупередженого суду, створеного відповідно до норм права ЄС" та на цій підставі визнав його неприйнятним.

Судді посилаються на рішення ЄСПЛ, який визнав дві судові колегії Палати такими, що не відповідають критерію незалежності, оскільки призначення їхніх членів відбувалося з порушенням фундаментальних національних правил, що визначають процедуру призначення суддів.

"Суд порівняв висновки й оцінки ЄСПЛ та Вищого адміністративного суду Польщі із власною практикою щодо умов призначення суддів до Верховного суду Польщі. На підставі цього суд дійшов висновку, що поєднання різних елементів, які характеризують призначення суддів до складу суддівської колегії… дає підстави для легітимних сумнівів щодо незалежності та неупередженості цих суддів і підриває довіру", – зазначають у комюніке Суду ЄС.

Нагадаємо, у 2021 році Суд Євросоюзу зобов'язав Польщу виплачувати Європейській комісії штраф у розмірі один мільйон євро на день за відмову призупинити застосування законодавства про повноваження тодішньої Дисциплінарної палати Верховного суду – яка, на думку суддів, суперечила верховенству права й праву Євросоюзу.