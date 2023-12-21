Стрілянина в Празі: стрільця ліквідували, є кілька загиблих і десятки поранених

Чеська поліція заявила про ліквідацію стрільця, причетного до інциденту на філософському факультеті Карлового університету в Празі.

Про це вона сповістила у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У короткому повідомленні поліція Чехії сказала, що "стрілець був ліквідований".

"Наразі проводиться евакуація з усієї будівлі, є кілька загиблих і десятки поранених", – додали там.

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Про стрілянину в закладі освіти на площі Яна Палаха у Празі стало відомо раніше в четвер.

У зв'язку з інцидентом поліція перекрила площу й прилеглу до університету територію.

Очевидці, яких цитує портал Novinky.cz, говорили, що бачили стрільця на даху будівлі факультету, й він нібито вів вогонь по них.

На час стрілянини студенти й працівники Карлового університету забарикадувались в аудиторіях і бібліотеці.