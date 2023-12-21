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Стрельба в Праге: стрелка ликвидировали, есть несколько погибших и десятки раненых

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Четверг, 21 декабря 2023, 17:07

Чешская полиция заявила о ликвидации стрелка, причастного к инциденту на философском факультете Карлова университета в Праге.

Об этом она сообщила в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В коротком сообщении полиция Чехии сказала, что "стрелок был ликвидирован".

"Сейчас проводится эвакуация из всего здания, есть несколько погибших и десятки раненых", – добавили там.

Дополнено в 17:40. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Twitter (X), что информация о пострадавших украинцах в Праге пока не поступала.

"Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями. Для граждан открыта "горячая" линия посольства: +420 602 224 938", – добавил он.

О стрельбе в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в четверг.

В связи с инцидентом полиция перекрыла площадь и прилегающую к университету территорию.

Очевидцы, которых цитирует портал Novinky.cz, говорили, что видели стрелка на крыше здания факультета, и он якобы вел огонь по ним.

На время стрельбы студенты и сотрудники Карлова университета забаррикадировались в аудиториях и библиотеке.

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