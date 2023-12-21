Стрельба в Праге: стрелка ликвидировали, есть несколько погибших и десятки раненых

Чешская полиция заявила о ликвидации стрелка, причастного к инциденту на философском факультете Карлова университета в Праге.

Об этом она сообщила в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В коротком сообщении полиция Чехии сказала, что "стрелок был ликвидирован".

"Сейчас проводится эвакуация из всего здания, есть несколько погибших и десятки раненых", – добавили там.

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Дополнено в 17:40. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Twitter (X), что информация о пострадавших украинцах в Праге пока не поступала.

"Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями. Для граждан открыта "горячая" линия посольства: +420 602 224 938", – добавил он.

Відслідковуємо ситуацію довкола стрілянини поблизу Карлового університету в Празі.



Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.



Для громадян відкрито «гарячу» лінію посольства: +420 602 224 938. — Oleh Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 21, 2023

О стрельбе в учебном заведении на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в четверг.

В связи с инцидентом полиция перекрыла площадь и прилегающую к университету территорию.

Очевидцы, которых цитирует портал Novinky.cz, говорили, что видели стрелка на крыше здания факультета, и он якобы вел огонь по ним.

На время стрельбы студенты и сотрудники Карлова университета забаррикадировались в аудиториях и библиотеке.