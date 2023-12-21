Україна отримала 5 тисяч Starlink від уряду Польщі

Польський уряд передав Україні партію в п'ять тисяч терміналів супутникової мережі Starlink кількістю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За словами відомства, нові термінали Starlink допоможуть повернути звʼязок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери.

Зазначають, що завдяки домовленостям Мінцифри з партнерами, в Україні вже працюють близько 47 тисяч Starlink, найбільше терміналів отримали від Польщі — понад 19 з половиною тисяч.

Частина з них надійшла в Пункти незламності. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів, пояснюють у відомстві.

"Вдячні партнерам, що допомагають Україні. Вдячні уряду та Міністерству цифровізації Польщі, а також Національному інституту комунікацій за потужну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні", – резюмуває міністерство.

Раніше повідомляли, що Естонія та ще 9 держав 20 грудня запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

Талліннський механізм працює паралельно з ІТ-коаліцією, яка займається вирішенням кіберпроблем України у військовій сфері.

Нагадаємо, нещодавно розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії визнала кібератаку на українського мобільного оператора "Київстар" однією з найдеструктивніших подібних операцій з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Серед довгострокових безпекових зобов’язань, які ЄС готує для України, буде протистояння кібер- та гібридним загрозам.