Украина получила 5 тысяч Starlink от правительства Польши

Польское правительство передало Украине партию в 5 тысяч терминалов спутниковой сети Starlink.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

По словам ведомства, новые терминалы Starlink помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских учреждений и энергетической сферы.

Отмечают, что благодаря договоренностям Минцифры с партнерами, в Украине уже работают около 47 тысяч Starlink, больше всего терминалов получили от Польши – более 19 с половиной тысяч.

Часть из них поступила в Пункты несокрушимости. Благодаря этому тысячи украинцев смогли пользоваться качественным интернетом и оставаться на связи даже в условиях блэкаутов, объясняют в ведомстве.

"Благодарны партнерам, которые помогают Украине. Благодарны правительству и Министерству цифровизации Польши, а также Национальному институту коммуникаций за мощную поддержку в обеспечении связи в Украине", – резюмирует министерство.

Ранее сообщалось, что Эстония и еще 9 государств 20 декабря запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

Таллиннский механизм работает параллельно с IТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.

Напомним, недавно разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании признало кибератаку на украинского мобильного оператора "Киевстар" одной из самых деструктивных подобных операций с начала полномасштабного вторжения РФ.

Среди долгосрочных обязательств по безопасности, которые ЕС готовит для Украины, будет противостояние кибер- и гибридным угрозам.