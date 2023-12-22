Зеленський озвучив дипломатам зовнішньополітичні цілі на наступний рік

У День працівників дипломатичної служби України Володимир Зеленський звернувся до українських дипломатів і окреслив зовнішньополітичні цілі держави на наступний рік.

Витяг зі звернення президента опублікувала пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, серед пріоритетів – робота задля посилення оборонної підтримки України.

"Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе", – сказав президент.

Крім того, має тривати активна співпраця із Євросоюзом, а саме – напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.

Зеленський наголосив на важливості максимального наповнення змістом кожної оборонної коаліції в межах формату "Рамштайн" та в інших форматах, які посилюють можливості воїнів та стійкість держави.

Так само, за словами Зеленського, постійно мають посилюватись санкції щодо Росії за війну проти України.

Також Зеленський відзначив важливість спільної роботи з партнерами щодо пошуку, замороження та конфіскації російських активів на користь України.

"Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання – забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів", – сказав Зеленський.

Президент звернув увагу на питання розвитку та збільшення кількості програм довгострокової підтримки України, які є однією із запорук стійкості нашої держави в час війни.

Він також акцентував на розвитку оборонного виробництва. "Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити", – наголосив Зеленський.

Зеленський відзначив важливість забезпечення продовження морського експорту та реалізації гуманітарної програми "Зерно з України", розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.

За словами президента, на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України. "Щодо НАТО – це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей", – наголосив він.

Представники й представниці України також мають приділяти максимальну увагу роботі щодо української "формули миру", зазначив Зеленський.

"І, звичайно, українська дипломатія має бути й надалі надійним захисником для громадян України в усіх частинах світу, хоч би де були українці. Наші люди мають бути впевнені в тому, що Україна допоможе. Завжди", – сказав глава держави.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада схвалила рішення про початок вступних переговорів з Україною. Це означає, що відносини України та ЄС вийшли на новий рівень.

Про те, що саме це означатиме на практиці і що може прискорити переговорний процес, читайте у статті: Життя після історичного рішення ЄС: як має діяти Київ, щоб прискорити переговори про вступ.