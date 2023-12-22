Зеленский озвучил дипломатам внешнеполитические цели на следующий год

В День работников дипломатической службы Украины Владимир Зеленский обратился к украинским дипломатам и очертил внешнеполитические цели государства на следующий год.

Выдержку из обращения президента опубликовала пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, среди приоритетов – работа для усиления оборонной поддержки Украины.

"Нам нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается. Украина победит", – сказал президент.

Кроме того, должно продолжаться активное сотрудничество с Евросоюзом, а именно – наработка переговорной рамки и начало полной интеграции с ЕС во всех сферах.

Зеленский отметил важность максимального наполнения содержанием каждой оборонной коалиции в рамках формата "Рамштайн" и в других форматах, которые усиливают возможности воинов и устойчивость государства.

Также, по словам Зеленского, постоянно должны усиливаться санкции в отношении России за войну против Украины.

Зеленский также отметил важность совместной работы с партнерами по поиску, замораживанию и конфискации российских активов в пользу Украины.

"Это справедливо, чтобы активы государства-агрессора работали на защиту от государства-агрессора, и ваша задача – обеспечить готовность мира это поддержать. Как это было на протяжении всех этих месяцев, этих 12 мощных пакетов", – сказал Зеленский.

Президент обратил внимание на вопросы развития и увеличения количества программ долгосрочной поддержки Украины, которые являются одним из залогов устойчивости нашего государства во время войны.

Он также акцентировал на развитии оборонного производства. "Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен это обеспечить", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил важность обеспечения продолжения морского экспорта и реализации гуманитарной программы "Зерно из Украины", развития сотрудничества со странами Латинской Америки, Африки, арабскими и азиатскими странами в целом.

По словам президента, на разных уровнях должна продолжаться работа по евроатлантической интеграции Украины. "Что касается НАТО – это непросто. И нам нужен ключ к решению об Альянсе для Украины. И этот ключ нужно искать не только в высоких политических кабинетах. Надо убеждать общества – так, как мы смогли сделать в самом начале войны по объединению вокруг Украины. Убеждать сердца людей", – подчеркнул он.

Представители и представительницы Украины также должны уделять максимальное внимание работе по украинской "формуле мира", отметил Зеленский.

"И, конечно, украинская дипломатия должна быть и в дальнейшем надежным защитником для граждан Украины во всех частях мира, где бы ни были украинцы. Наши люди должны быть уверены в том, что Украина поможет. Всегда", – сказал глава государства.

Напомним, 14 декабря Европейский совет одобрил решение о начале вступительных переговоров с Украиной. Это означает, что отношения Украины и ЕС вышли на новый уровень.

О том, что именно это будет означать на практике и что может ускорить переговорный процесс, читайте в статье: Жизнь после исторического решения ЕС: как должен действовать Киев, чтобы ускорить переговоры о вступлении.