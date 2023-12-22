Сенатора из Румынии назначили главой Нацбанка Молдовы

Молдавский парламент в пятницу, 22 декабря, проголосовал за назначение румынского сенатора Анки Драгу новым главой Национального банка Молдовы – это произошло через сутки после увольнения предыдущего руководителя учреждения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Кандидатуру Драгу на должность главы Нацбанка Молдовы предложил спикер парламента Игорь Гросу менее чем через сутки после отставки бывшего председателя Октавиана Армашу.

Армашу обвиняли в ненадлежащей работе по делу о "похищении миллиарда", в рамках которого предыдущее руководство Молдовы вывело из банковской системы страны 10% ее ВВП. В частности, он отказался отстранить работников Нацбанка, подозреваемых в причастности к преступлению.

На следующий же день стало известно, что на должность главы молдавского Национального банка планируют назначить сенатора из Румынии Анку Драгу. В пятницу президент Майя Санду предоставила ей гражданство Молдовы, поскольку иностранцы, по закону, должность главы Нацбанка занимать не могут.

Кандидатуру Драгу и поспешность, с которой большинство молдавского парламента ее предложило, раскритиковала парламентская оппозиция. Среди прочего, вице-спикер парламента Молдовы социалист Влад Бетранча обвинил власти в подготовке назначения иностранного гражданина.

51-летняя Драгу родилась в Румынии и ранее работала в румынских министерстве финансов и Нацбанке, а также Международном валютном фонде. В целом она имеет 24-летний опыт работы в финучреждениях.

Отметим, что, согласно нынешнему опросу, 54% граждан Румынии не поддерживают идею объединения с Молдовой и только треть (33%) относятся к такой идее благосклонно.