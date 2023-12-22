Китайський виробник електромобілів відкриє перший у Європі завод в Угорщині

Один з найбільших світових виробників електромобілів, китайська компанія BYD, відкриє свій перший європейський завод з виробництва електромобілів в Угорщині.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

BYD побудує завод поблизу південного угорського міста Сегед і, як очікується, забезпечить тисячі робочих місць в регіоні.

Проєкт "стане однією з найбільших інвестицій в угорській економічній історії", сказав Сійярто, додавши, що уряд надасть BYD фінансові стимули для будівництва заводу, деталі якого, за його словами, будуть оприлюднені пізніше.

За словами Сійярто, будівництво заводу "ще більше зміцнить позиції угорської економіки, ще більше зміцнить основи довгострокового економічного зростання і ще більше зміцнить позиції Угорщини в глобальному переході на електромобілі".

В останні роки Угорщина прагне стати світовим центром виробництва літій-іонних акумуляторів в епоху, коли уряди все більше прагнуть обмежити викиди парникових переходом на електромобілі.

Південнокорейська Samsung, китайська CATL та інші компанії побудували заводи по всій Угорщині, що викликало негативну реакцію з боку деяких місцевих жителів та екологічних груп, які занепокоєні наслідками для довкілля.

Сійярто сказав, що рішення BYD відкрити свій завод в Угорщині було прийнято після 224 раундів переговорів між компанією та урядом Угорщини.

Компанія BYD, яка є найбільшим світовим конкурентом Tesla у виробництві електромобілів, вже має завод з виробництва електробусів в угорському місті Комаром. Але запланований завод у Сегеді стане першим великим підприємством з виробництва споживчих електромобілів у Європі для китайського автовиробника.

Сегед розташований поблизу кордону Угорщини з Сербією та залізничного коридору, який уряд Угорщини розробив спільно з Пекіном у рамках глобальної торговельної ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях".

Нагадаємо, на початку цього року китайський топ-дипломат побував в Угорщині й похвалив її за "дружню до КНР політику".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що через кризу західноцентричного порядку, яку нібито увиразнила війна Росії проти України, Захід почав нову холодну війну, в якій Будапешт повинен стояти осторонь і підтримувати відносини з конкурентами Заходу.