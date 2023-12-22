Китайский производитель электромобилей откроет первый в Европе завод в Венгрии

Один из крупнейших мировых производителей электромобилей, китайская компания BYD, откроет свой первый европейский завод по производству электромобилей в Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

BYD построит завод вблизи южного венгерского города Сегед и, как ожидается, обеспечит тысячи рабочих мест в регионе.

Проект "станет одной из крупнейших инвестиций в венгерской экономической истории", сказал Сийярто, добавив, что правительство предоставит BYD финансовые стимулы для строительства завода, детали которого, по его словам, будут обнародованы позже.

По словам Сийярто, строительство завода "еще больше укрепит позиции венгерской экономики, еще больше укрепит основы долгосрочного экономического роста и еще больше укрепит позиции Венгрии в глобальном переходе на электромобили".

В последние годы Венгрия стремится стать мировым центром производства литий-ионных аккумуляторов в эпоху, когда правительства все больше стремятся ограничить выбросы парниковых переходом на электромобили.

Южнокорейская Samsung, китайская CATL и другие компании построили заводы по всей Венгрии, что вызвало негативную реакцию со стороны некоторых местных жителей и экологических групп, которые обеспокоены последствиями для окружающей среды.

Сийярто сказал, что решение BYD открыть свой завод в Венгрии было принято после 224 раундов переговоров между компанией и правительством Венгрии.

Компания BYD, крупнейший мировой конкурент Tesla в производстве электромобилей, уже имеет завод по производству электробусов в венгерском городе Комаром. Но планируемый завод в Сегеде станет первым крупным предприятием по производству потребительских электромобилей в Европе для китайского автопроизводителя.

Сегед расположен вблизи границы Венгрии с Сербией и железнодорожного коридора, который правительство Венгрии разработало совместно с Пекином в рамках глобальной торговой инициативы Китая "Один пояс, один путь".

Напомним, в начале этого года китайский топ-дипломат побывал в Венгрии и похвалил ее за "дружественную к КНР политику".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что из-за кризиса западноцентрического порядка, который якобы выразила война России против Украины, Запад начал новую холодную войну, в которой Будапешт должен стоять в стороне и поддерживать отношения с конкурентами Запада.