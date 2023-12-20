Білий дім: РФ, Китай та Північна Корея зміцнюють співпрацю

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили про зміцнення співпраці між Росією та Китаєм і КНДР в своєму прагненні зазіхати на існуючий світовий порядок.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми бачимо зростаюче прагнення РФ і Китаю, а також певною мірою і Північної Кореї, посилити й поліпшити свої зв'язки один із одним", – сказав він.

За його словами, це три держави, які зазіхають на порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати та їхні союзники й партнери допомогли стабілізувати і запровадити після закінчення холодної війни.

"Ми все ще віримо, що порядок, заснований на правилах, має значення і що є певні країни, які хотіли б діяти у спосіб, що суперечить цьому порядку", – наголосив Кірбі.

Він пояснив, що саме тому президент Байден працює над зміцненням союзів і партнерств США в Індо-Тихоокеанському регіоні до такого рівня, "якого не бачили за останні роки", а також над покращенням і поглибленням співпраці в галузі безпеки з Південною Кореєю та Японією.

Раніше посол Сполучених Штатів у Китаї Ніколас Бернс похмуро оцінив перспективи американсько-китайських відносин, але сподівається, що вони не призведуть до конфлікту.

До того міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що посилення співпраці Росії з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та іншими її глобальними союзниками становить серйозну й довгострокову загрозу для європейських країн.

Перед цим президент Франції Емманюель Макрон у розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном висловив стурбованість військовою співпрацею Росії та Північної Кореї на тлі повномасштабної війни проти України.