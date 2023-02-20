Китайський топ-дипломат побував в Угорщині й похвалив її за "дружню до КНР політику"

Керівник канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю в закордонних справах Ван Ї в неділю відвідав Будапешт і провів переговори з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном та очільником угорської дипломатії Петером Сійярто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Зазначається, що Орбан прийняв високопоставленого китайського дипломата на "приватній вечері" в неділю, подробиць їхніх переговорів не повідомляється.

Під час зустрічі із Сійярто колишній міністр внутрішніх справ Китаю обговорив співпрацю з країнами Центральної Європи, а також угорсько-китайське стратегічне партнерство.

"Угорщина стабільно посідає високі місця на інвестиційній карті найбільших китайських компаній, а наш товарообіг регулярно перевищує 10 мільярдів доларів. Тепер, коли мій колега піднявся на щабель вище, ми можемо сподіватися на світле майбутнє співпраці", – вважає очільник МЗС Угорщини.

Своєю чергою Ван Ї у заяві для журналістів підкреслив, що Пекін цінує "дружню до Китаю політику" угорського уряду, який надає підтримку з певних питань на міжнародній арені, та запевнив, що КНР готова допомагати Угорщині "в інтересах її суверенітету, безпеки та розвитку".

Ван Ї, член Політбюро ЦК КПК і директор канцелярії Центральної комісії у закордонних справах, прибув до Європи минулого тижня й провів переговори в Римі, Парижі та на Мюнхенській конференції з безпеки, після чого, як уже повідомлялось, прибув до Москви з дводенним візитом.

Нагадаємо, що Ван Ї в межах Мюнхенської безпекової конференції провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.