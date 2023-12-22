У Франції затримали літак з понад 300 індійцями: підозрюють у торгівлі людьми

В аеропорту муніципалітету Ватрі на півночі Франції в ніч проти п’ятниці затримали літак із 303 громадянами Індії на борту через анонімне повідомлення, що рейс може бути причетний до торгівлі людьми.

Про це йдеться в публікації Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Рейс A340 румунської компанії Legend Airlines, який летів із Об’єднаних Арабських Еміратів до Нікарагуа, приземлився у Ватрі в четвер у другій половині дня для "технічної зупинки".

Після "анонімного повідомлення" про ймовірну участь рейсу в торгівлі людьми жандармерія затримала літак, а прокуратура Парижа почала розслідування, аби з’ясувати обставини справи.

Управління по боротьбі з організованою злочинністю Франції повідомило, що двох пасажирів літака взяли під варту, "аби перевірити, чи могла їхня роль відрізнятися від ролі інших у цьому перевезенні".

За словами джерел французьких ЗМІ, літак зупинився у Ватрі для дозаправки, а його індійські пасажири могли прагнути в’їхати до Центральної Америки, щоб потім спробувати нелегально потрапити до Сполучених Штатів.

Торгівля людьми організованим угрупованням за законодавством Франції передбачає 20 років позбавлення волі та три мільйони євро штрафу.

Нагадаємо, в листопаді сотні поліціянтів провели рейди на фермах у південному португальському регіоні Алентежу, заарештувавши 28 осіб, яких підозрюють у торгівлі людьми та трудовій експлуатації.