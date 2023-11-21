У Португалії провели масштабні рейди для боротьби з торгівлею людьми, зокрема з України

У вівторок сотні поліціянтів провели рейди на фермах у південному португальському регіоні Алентежу, заарештувавши 28 осіб, що підозрюють у торгівлі людьми та трудовій експлуатації.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Правоохоронці вважають затриманих частиною злочинного угруповання, яке експлуатувало мігрантів з таких країн, як Румунія, Молдова, Україна, Індія, Сенегал і Пакистан, заманюючи їх до Португалії обіцянками роботи на фермах.

Поліція заявила, що провела загалом 78 обшуків, в результаті яких було вилучила докази та ідентифікувала десятки жертв.

Затриманих португальських та іноземних громадян підозрюють у торгівлі людьми, співучасті у злочинах, сприянні нелегальній імміграції, нелегальному працевлаштуванні, здирництві, відмиванні грошей та заподіянні фізичної шкоди та інших злочинах.

Загалом у Португалії, особливо в сільськогосподарському секторі, зросли випадки трудової експлуатації, коли бідні мігранти потрапляють у пастку неоплачуваної роботи, та торгівлі людьми.

Рада Європи повідомила, що у 2016-2020 роках португальська влада ідентифікувала 1 152 ймовірних жертв торгівлі людьми, але кількість розслідувань, судових переслідувань та засуджень була низькою для такої кількості випадків.

Раніше у Португалії суд вирішив звільнити з-під варти всіх п’ятьох затриманих в межах корупційної справи, яка спричинила відставку прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти.

Повідомляли, що поліція провела понад 40 обшуків, зокрема в офіційній резиденції прем’єра Португалії і у двох міністерствах, було затримано п'ятьох осіб. Обшуки стосувалися розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню. Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

На тлі скандалу 7 листопада Антоніу Кошта подав у відставку, а президент Марселу Ребелу ді Соуза ухвалив рішення розпустити парламент і призначити на 10 березня 2024 року дострокові вибори.

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