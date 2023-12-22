Во Франции задержали самолет с более чем 300 индийцами: подозревают в торговле людьми

В аэропорту муниципалитета Ватри на севере Франции в ночь на пятницу задержали самолет с 303 гражданами Индии на борту из-за анонимного сообщения, что рейс может быть причастен к торговле людьми.

Об этом говорится в публикации Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Рейс A340 румынской компании Legend Airlines, летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в Никарагуа, приземлился в Ватре в четверг во второй половине дня для "технической остановки".

После "анонимного сообщения" о вероятном участии рейса в торговле людьми жандармерия задержала самолет, а прокуратура Парижа приступила к расследованию, чтобы выяснить обстоятельства дела.

Управление по борьбе с организованной преступностью Франции сообщило, что двух пассажиров самолета заключили под стражу, "чтобы проверить, могла ли их роль отличаться от роли других в этой перевозке".

По словам источников французских СМИ, самолет остановился в Ватре для дозаправки, а его индийские пассажиры могли стремиться въехать в Центральную Америку, чтобы потом попытаться нелегально попасть в Соединенные Штаты.

Торговля людьми организованной группировкой по законодательству Франции предусматривает 20 лет лишения свободы и три миллиона евро штрафа.

Напомним, в ноябре сотни полицейских провели рейды на фермах в южном португальском регионе Алентежу, арестовав 28 человек, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации.