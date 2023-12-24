Боррель: Путін вирішив воювати в Україні до остаточної перемоги

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав до активнішої підтримки України з огляду на те, що російський президент Владімір Путін не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Боррель сказав в інтерв’ю The Guardian.

Дипломат підкреслив, що в Україні на карту поставлене існування Європейського Союзу, тому потрібно звернути увагу на небезпеку, "яка виходить від великої держави" і яка загрожує європейській демократії.

"І якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", – додав Боррель.

Голова дипломатії ЄС пояснив, що російський президент не може задовольнитися "шматком України" й дозволити решті території належати до Євросоюзу. Крім того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього.

"Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", – додав він.

Боррель повторив, що Путін помилявся в розрахунках і сили своєї армії, і сили українського опору та реакції західного світу на його дії.

"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – підсумував дипломат.

Кілька днів тому Боррель уже звернув увагу на небезпеку перемоги Росії проти України для проєкту Європейського Союзу.