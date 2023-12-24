Боррель остерігається перемоги правих популістів на виборах до Європарламенту

Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель побоюється, що страх європейських виборців перед невідомістю може підштовхнути їх до голосування за правих популістів.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Топ-дипломат ЄС вважає, що у 2024 році вибори до Європарламенту можуть стати такими ж доленосними, як і президентські вибори у США.

"Я боюся страху, я боюся, що європейці голосують, тому що вони бояться. Науково доведено, що страх перед невідомістю і невизначеністю породжує гормон, який вимагає реакції безпеки. Це факт", – пояснив він.

Боррель звернув увагу на перемоги правих партій по всій Європі, пов’язавши їх зі стурбованістю населення міграцією і рівнем життя.

Він визнав, причини для занепокоєння справді є, але закликав виборців підтримати політичні сили, які можуть представити чіткий аналіз ситуації, додавши, що Європа досі є привабливою моделлю для людей з усього світу.

"Ми є магнітом для сотень тисяч людей, які хочуть приїхати жити в Європу. І легко зрозуміти чому, якщо порівняти наш рівень життя. Ми є найкращим поєднанням політичної свободи, економічного процвітання та соціальної згуртованості, яке людство змогло створити", – додав дипломат.

Як відомо, наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Європейські вибори відбуваються у 27 країнах-членах ЄС кожні п'ять років. Від їхніх результатів залежить не лише склад Європейського парламенту, але й ключові посади в інших інституціях ЄС, зокрема, президента Європейської комісії.