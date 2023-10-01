Пожежа в нічному клубі в Іспанії: кількість загиблих зросла до 13
Кількість загиблих внаслідок пожежі у нічному клубі в іспанському місті Мурсія зросла до 13.
Оновлені дані навели екстрені служби, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Зазначається, що рятувальники все ще шукають людей, які вважаються зниклими безвісти.
Внаслідок пожежі у клубі обвалився дах, що ускладнює пошуки зниклих.
Також наразі важко визначити, що саме стало причиною пожежі.
Представниця нічного клубу Teatre Марія Долорес Альбеллан повідомила журналістам, що пожежа виникла в сусідньому клубі La Fonda, а потім перекинулася на два сусідні клуби.
Представник Національної поліції Іспанії розповів, що загиблі були знайдені в нічному клубі Fonda.
Пожежа у нічному клубі Мурсії почалася близько 6 ранку. Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих.