Макрон стурбований становищем католицької парафії в Газі

Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з патріархом католицької церкви Єрусалима П'єрбаттістою Піццабаллою висловив "велике занепокоєння" щодо католицької парафії в секторі Гази.

Про це повідомив Єлисейський палац у неділю, 24 грудня, пише "Європейська правда".

У телефонній розмові з Піццабаллою напередодні Макрон обговорив "трагічну ситуацію", яка склалася в секторі Гази після початку війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС 7 жовтня.

"Сотні цивільних усіх конфесій... живуть під бомбами і кулями вже більше двох місяців, тоді як віряни й монахині піклуються про хворих, людей похилого віку та інвалідів", – цитує слова французького президента його пресслужба.

Макрон висловив свої співчуття у зв’язку з "ганебним" убивством двох парафіян кілька днів тому.

Йдеться про заяву Латинського патріархату Єрусалима від 16 грудня, у якій стверджувалось, що ізраїльський солдат нібитр застрелив християнську матір і дочку на території єдиної католицької церкви в Газі.

Ізраїльська армія в коментарі AFP заявила, що перевірка не виявила фактів пошкодження церков чи вбивства цивільних.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що у війні між Ізраїлем і ХАМАС загинули занадто багато мирних жителів.