Макрон обеспокоен положением католического прихода в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с патриархом католической церкви Иерусалима Пьербаттистой Пиццабаллой выразил "большое беспокойство" относительно католического прихода в секторе Газа.

Об этом сообщил Елисейский дворец в воскресенье, 24 декабря, пишет "Европейская правда".

В телефонном разговоре с Пиццабаллой накануне Макрон обсудил "трагическую ситуацию", которая сложилась в секторе Газа после начала войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС 7 октября.

"Сотни гражданских всех конфессий... живут под бомбами и пулями уже более двух месяцев, в то время как верующие и монахини заботятся о больных, стариках и инвалидах", – цитирует слова французского президента его пресс-служба.

Макрон выразил свои соболезнования в связи с "позорным" убийством двух прихожан несколько дней назад.

Речь идет о заявлении Латинского патриархата Иерусалима от 16 декабря, в котором утверждалось, что израильский солдат якобы застрелил христианскую мать и дочь на территории единственной католической церкви в Газе.

Израильская армия в комментарии AFP заявила, что проверка не выявила фактов повреждения церквей или убийства гражданских.

Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в войне между Израилем и ХАМАС погибли слишком много мирных жителей.