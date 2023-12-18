Прем’єр Британії: У війні з ХАМАС загинули надто багато цивільних

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що у війні між Ізраїлем і ХАМАС загинуло занадто багато мирних жителів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сунак сказав журналістам у Шотландії, його цитує Sky News.

"Очевидно, що Ізраїль має право захищатися від жахливого терористичного нападу, здійсненого ХАМАС, але він повинен робити це відповідно до гуманітарного права", – сказав британський прем’єр-міністр.

"Зрозуміло, що загинуло занадто багато цивільних, і ніхто не хоче, щоб цей конфлікт тривав ще хоч на день довше, ніж потрібно", – додав він.

Сунак наголосив, що Британія послідовно закликає до стійкого припинення вогню, в результаті якого будуть звільнені заручники, припиняться ракетні обстріли Ізраїлю з боку ХАМАС, і надходитиме більше допомоги.

Він також сказав, що наполягав на тому, щоб його ізраїльський колега Беньямін Нетаньягу надав більший доступ для забезпечення життєво необхідних гуманітарних потреб у секторі Гази.

"Минулого тижня я говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу про відкриття ще одного контрольно-пропускного пункту, щоб ми могли доставити більше допомоги в Газу", – сказав він.

Ізраїль зобов'язався і врешті відкрив КПП "Керем-Шалом" на півдні після тиску з боку США.

Напередодні британський міністр у справах Близького Сходу Тарік Ахмад засудив смертоносний обстріл церкви в Газі, який, як стверджують, здійснив ізраїльський військовий снайпер, хоча ЦАХАЛ заявив, що "не атакує цивільних осіб, незалежно від їх релігії".

У понеділок міністр оборони США Ллойд Остін відвідує Ізраїль на тлі посилення розколу між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у зв’язку зі зростанням жертв серед цивільного населення в Газі.

Остін здійснить візит, щоб отримати від ізраїльських офіційних осіб більш чітку оцінку їхніх військових операцій у секторі Гази.