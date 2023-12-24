Франція дозволила вилетіти літаку з понад 300 індійцями, який підозрювали в торгівлі людьми

Франція дозволить не пізніше понеділка, 25 грудня, продовжити подорож літакові компанії Legend Airlines з більшістю з 303 пасажирів – громадян Індії, який затримали раніше цього тижня за підозрою в торгівлі людьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У неділю французькі судді почали допитувати пасажирів, аби перевірити "умови та цілі" їхньої подорожі. Вони мають на це два дні й можуть теоретично продовжити цей строк, але в прокуратурі Парижа заявили, що допит завершиться не пізніше вечора понеділка.

Двох пасажирів у п'ятницю затримали за підозрою, що їхня роль "може бути іншою, ніж в інших" на борту.

На час затримання рейсу для пасажирів Legend Airlines облаштували місце в аеропорту французького Ватрі, де зупинився літак. Паризька прокуратура каже, що серед них – 11 неповнолітніх без супроводу. На місці були й представники консульства Індії.

30 членів екіпажу літака французькі правоохоронці вже допитали й відпустили.

Лфіак Airbus A340, що прямував з ОАЕ до Нікарагуа, затримали в аеропорту Ватрі, що за 150 кілометрів на схід від Парижа, після прибуття в четвер для дозаправки. Причиною стало анонімне повідомлення про те, що він перевозив потенційних жертв торгівлі людьми.

Торгівля людьми організованим угрупованням за законодавством Франції передбачає 20 років позбавлення волі та три мільйони євро штрафу.