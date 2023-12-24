Франция позволила вылететь самолету с более чем 300 индийцами, подозреваемым в торговле людьми

Франция позволит не позднее понедельника, 25 декабря, продолжить путешествие самолетной компании Legend Airlines с большинством из 303 пассажиров – граждан Индии, задержанных ранее на этой неделе по подозрению в торговле людьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В воскресенье французские судьи начали допрашивать пассажиров, чтобы проверить "условия и цели" их поездки. У них есть два дня и могут теоретически продлить этот срок, но в прокуратуре Парижа заявили, что допрос завершится не позднее вечера понедельника.

Двое пассажиров в пятницу были задержаны по подозрению, что их роль "может быть другой, чем у других" на борту.

На время задержания рейса для пассажиров Legend Airlines обустроили место в аэропорту французского Ватри, где остановился самолет. Парижская прокуратура говорит, что среди них – 11 несовершеннолетних без сопровождения. На месте оказались и представители консульства Индии.

30 членов экипажа самолета французские правоохранители уже допросили и отпустили.

Лфиак Airbus A340, следовавший из ОАЭ в Никарагуа, задержали в аэропорту Ватри, в 150 километрах к востоку от Парижа, по прибытии в четверг для дозаправки. Причиной послужило анонимное сообщение о том, что он перевозил потенциальных жертв торговли людьми.

Торговля людьми организованной группировкой по законодательству Франции предусматривает 20 лет лишения свободы и три миллиона евро штрафа.