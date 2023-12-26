Ле Пен утретє побореться за посаду президента Франції у 2027 році

Голова фракції французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен буде єдиним кандидатом на посаду президента від політичної сили на наступних виборах у 2027 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю французькому каналу Europe 1 розповів речник "Національного об'єднання" Жюльєн Одуль.

За словами Одуля, "Марін Ле Пен не хоче керувати Францією, вона хоче очолити Францію".

"Вона буде нашим кандидатом на наступних президентських виборах у 2027 році", – додав він.

Одуль також оголосив, що в разі дострокових виборів – яких вимагає частина депутатів, невдоволених нещодавно ухваленим законом про міграцію, – нинішній очільник "Національного об’єднання" Жордан Барделла буде претендувати на посаду прем’єр-міністра Франції.

Марін Ле Пен двічі брала участь у президентських виборах у Франції у 2017 і 2022 роках, але обидва рази програвала правоцентристу Емманюелю Макрону. Популярність останнього, однак, підважила реформа про підвищення пенсійного віку, а також нещодавно ухвалений закон про посилення правил міграції.

Натомість сама Ле Пен відійшла від найбільш радикальних правих ідей, і її популярність із минулого року продовжує зростати.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен раніше заявив про ризик перемоги ультраправої політикині на наступних виборах президента у 2027 році.