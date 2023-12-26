Ле Пен в третий раз поборется за пост президента Франции в 2027 году

Председатель фракции французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет единственным кандидатом на пост президента от политической силы на следующих выборах в 2027 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью французскому каналу Europe 1 рассказал представитель "Национального объединения" Жюльен Одуль.

По словам Одуля, "Марин Ле Пен не хочет управлять Францией, она хочет возглавить Францию".

"Она будет нашим кандидатом на следующих президентских выборах в 2027 году", – добавил он.

Одуль также объявил, что в случае досрочных выборов – которых требует часть депутатов, недовольных недавно принятым законом о миграции – нынешний глава "Национального объединения" Жордан Барделла будет претендовать на пост премьер-министра Франции.

Марин Ле Пен дважды участвовала в президентских выборах во Франции в 2017 и 2022 годах, но оба раза проигрывала правоцентристу Эмманюэлю Макрону. Популярность последнего, однако, подорвала реформа о повышении пенсионного возраста, а также недавно принятый закон об ужесточении правил миграции.

Зато сама Ле Пен отошла от наиболее радикальных правых идей, и ее популярность с прошлого года продолжает расти.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ранее заявил о риске победы ультраправого политика на следующих выборах президента в 2027 году.