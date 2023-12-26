Іспанія не долучиться до коаліції із захисту судноплавства в Червоному морі

Іспанія вирішила не брати участі в міжнародній коаліції під проводом Сполучених Штатів, покликаній захистити торговельні судна від нападів хуситів у Червоному морі.

Про це речник іспанського Міністерства оборони сказав у коментарі агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Речник оборонного відомства Іспанії сказав, що країна "не братиме участі" в коаліції під проводом США, не вказуючи причин такого кроку.

Протягом минулого тижня іспанська влада ухилялась від відповіді на питання, чи долучиться до захисту Червоного моря від атак хуситів.

За даними місцевих ЗМІ, причиною відмови стали внутрішньополітичні причини. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес перебуває в процесі формування коаліції й потребує підтримки радикальної лівої партії Sumar, яка виступає проти зовнішньої політики США.

Представник хуситів Хусейн аль-Еззі привітав рішення Мадрида, заявивши, що "ми високо цінуємо відмову Іспанії бути втягнутою в американську й британську брехню з питання морської навігації".

Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.

Минулого тижня Пентагон заявив, що до коаліції долучились загалом 20 країн.

В окремій заяві Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна під приводом нібито їхнього зв’язку з Ізраїлем.