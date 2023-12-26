Испания не присоединится к коалиции по защите судоходства в Красном море

Испания решила не участвовать в международной коалиции под руководством Соединенных Штатов, призванной защитить торговые суда от нападений хуситов в Красном море.

Об этом представитель испанского Министерства обороны сказал в комментарии агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

Представитель оборонного ведомства Испании сказал, что страна "не будет участвовать" в коалиции под руководством США, не указывая причин такого шага.

В течение прошлой недели испанские власти уклонялась от ответа на вопрос, присоединится ли к защите Красного моря от атак хуситов.

По данным местных СМИ, причиной отказа стали внутриполитические причины. Премьер-министр Испании Педро Санчес находится в процессе формирования коалиции и нуждается в поддержке радикальной левой партии Sumar, которая выступает против внешней политики США.

Представитель хуситов Хусейн аль-Эззи приветствовал решение Мадрида, заявив, что "мы высоко ценим отказ Испании быть втянутой в американскую и британскую ложь по вопросу морской навигации".

Напомним, 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что к коалиции присоединились всего 20 стран.

В отдельном заявлении Евросоюз, НАТО и еще ряд отдельных стран назвали неприемлемыми действия боевиков-хуситов вокруг Аравийского полуострова, которые в последнее время регулярно обстреливают торговые суда под предлогом якобы их связи с Израилем.