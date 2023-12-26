Націоналісти Ірландії анонсували кроки з возз'єднання острова в разі приходу до влади

Голова ірландської лівої націоналістичної партії "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд заявила, що в разі приходу до влади політична сила активніше працюватиме для об’єднання острова в складі однієї держави.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю інформагентству PA Media.

За словами Макдональд, якщо "Шинн Фейн" отримає владу після наступних парламентських виборів в Ірландії, то використає свій мандат для тиску на уряд Великої Британії, аби чітко визначити критерії для ініціювання голосування про конституційні зміни в Північній Ірландії.

Одним з варіантів, який "Шинн Фейн" може розглянути в разі формування ірландського уряду, є створення посади міністра, який відповідатиме за підготовку до референдуму про об’єднання Ірландії.

Макдональд розкритикувала нинішню урядову коаліцію через те, що вона досі не створила "демократичний простір" для початку дискусій і підготовки до "конституційного переходу".

Лідерка "Шинн Фейн" водночас вважає, що активніша політика уряду Ірландії з возз’єднання півострова не обов’язково призведе до охолодження відносин із Британією.

"Це залежить від того, з ким ви говорите. Я впевнена, що консерватори не будуть задоволені. Але й ми не дуже ними задоволені… Насправді я не просто вірю, що ми можемо це зробити – ми повинні це зробити", – додала вона.

Страстноп'ятнична угода 1998 року поклала край громадянській війні у Північній Ірландії між прихильниками перебування регіону у складі Британії та возз’єднання з Ірландією.

Вона передбачає проведення референдуму про зміну статусу Північної Ірландії, якщо є дані, що вказують на зміну суспільних настроїв у регіоні. Але критерії такої зміни не були погоджені чи оголошені публічно.

Наступні загальні вибори в Ірландії мають відбутись до весни 2025 року. Згідно з останніми опитуваннями, "Шинн Фейн" може перемогти на них, але для формування уряду вона все одно муситиме заручитись підтримкою менших партій.

Нагадаємо, що "Шинн Фейн", прихильники возз’єднання Ірландії, перемогли на місцевих виборах минулого року в Північній Ірландії. Детальніше про це читайте в матеріалі "Європейської правди".