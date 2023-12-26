Опитування показало, що в Латвії прихильніші до Ізраїлю, ніж палестинців

Опитування дослідницького агентства SKDS показало, що в конфлікті на Близькому Сході жителі Латвії наразі більше симпатизують ізраїльтянам, ніж палестинцям.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з результатом опитування, проведеного наприкінці листопада, 23% латвійців симпатизують ізраїльтянам, тоді як палестинцям – лише 6%.

Водночас 48% респондентів не відчувають симпатій до жодної зі сторін конфлікту, 11% – співчувають обом сторонам конфлікту, а 12% латвійців не визначились із відповіддю.

Аналогічні опитування SKDS проводить із 2000 року, і в більшості випадків латвійці завжди наголошували, що не підтримують жодної зі сторін. У 2015 році таких, наприклад, було 68%.

Підтримка ізраїльтян в опитуваннях SKDS майже завжди переважала над палестинцями. Винятками були 2006 і 2013 роки, коли на боці палестинців були 10% респондентів, а на боці Ізраїлю – 7%. А у 2008 і 2010-му підтримка обох сторін у Латвії була однаковою.

Нагадаємо, чотири держави ЄС запропонували скликати міжнародну мирну конференцію з метою реалізації рішення про дві держави – Ізраїлю та Палестини.

А Сполучені Штати, за даними ЗМІ, ведуть переговори з палестинцями і міжнародною спільнотою щодо можливості "оновлення" Палестинської адміністрації за збереження керівництва Махмуда Аббаса.