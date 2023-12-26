Опрос показал, что в Латвии более благосклонны к Израилю, чем к палестинцам

Опрос исследовательского агентства SKDS показал, что в конфликте на Ближнем Востоке жители Латвии пока больше симпатизируют израильтянам, чем палестинцам.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно результатам опроса, проведенного в конце ноября, 23% латвийцев симпатизируют израильтянам, тогда как палестинцам – только 6%.

В то же время 48% респондентов не испытывают симпатий ни к одной из сторон конфликта, 11% – сочувствуют обеим сторонам конфликта, а 12% латвийцев не определились с ответом.

Аналогичные опросы SKDS проводит с 2000 года, и в большинстве случаев латвийцы всегда отмечали, что не поддерживают ни одну из сторон. В 2015 году таких, например, было 68%.

Поддержка израильтян в опросах SKDS почти всегда преобладала над палестинцами. Исключениями были 2006 и 2013 годы, когда на стороне палестинцев были 10% респондентов, а на стороне Израиля – 7%. А в 2008 и 2010-м поддержка обеих сторон в Латвии была одинаковой.

Напомним, четыре государства ЕС предложили созвать международную мирную конференцию с целью реализации решения о двух государствах - Израиля и Палестины.

А Соединенные Штаты, по данным СМИ, ведут переговоры с палестинцами и международным сообществом о возможности "обновления" Палестинской администрации при сохранении руководства Махмуда Аббаса.