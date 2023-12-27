Сербія долає наслідки кібератаки, через яку не приходять платіжки за світло

Сербська електроенергетична компанія EPS все ще відновлюється після масштабної хакерської атаки, про яку повідомила 19 грудня, що вивела з ладу портал оплати рахунків.

Як пише "Європейська правда", про це заявив директор EPS Душан Живкович, повідомляє телеканал N1.

"Працівники ІТ-відділу EPS працюють день і ніч, щоб усунути цифрові атаки, яких зазнає компанія", – запевнив він.

За його словами, громадяни, які не отримали рахунки за електроенергію за листопад, можуть сплатити суму, що вони мали в жовтневому рахунку, до 30 грудня та отримають п’ятивідсоткову знижку.

"Протягом цього тижня всі рахунки були надіслані на пошту та будуть надруковані й доставлені до кінця тижня — такий план", – сказав Живкович, додавши, що п’ятивідсоткову знижку таклж отримають ті громадяни, хто не отримав рахунок за листопад, але сплачує його на рівні жовтневого.

EPS оголосила 19 грудня, що зазнала хакерської атаки "криптографічного типу", найімовірніше, шифрування даних, та перебуває в процесі відновлення.

Компанія заявила, що їхні працівники ІТ-відділу навмисно залишили частини системи неактивними з міркувань безпеки, доки не буде впевненості, що вірус не потрапив до системи.

Водночас у червні інформаційна система кадастру Сербії була заражена шкідливим програмним забезпеченням, що поставило під загрозу персональні дані користувачів реєстру та його співробітників. Уповноважені органи дійшли висновку, що в цьому випадку не було порушення персональних даних, тому подальше розслідування не проводилося.

Напередодні парламент Албанії повідомив, що зазнав кібератаки, хакери намагалися отримати доступ до його даних і знищити їх, тимчасово зупинивши його роботу.

Раніше постійні представники держав-членів Європейського Союзу в середу досягли попередньої згоди щодо регламенту про кіберсолідарність, який передбачає посилене реагування на кіберінциденти й кіберспівпрацю в ЄС.