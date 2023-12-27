Сербия преодолевает последствия кибератаки, из-за которой не приходят платежки за свет

Сербская электроэнергетическая компания EPS все еще восстанавливается после масштабной хакерской атаки, о которой сообщила 19 декабря, которая вывела из строя портал оплаты счетов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил директор EPS Душан Живкович, сообщает телеканал N1.

"Работники ИТ-отдела EPS работают день и ночь, чтобы устранить цифровые атаки, которым подвергается компания", – заверил он.

По его словам, граждане, которые не получили счета за электроэнергию за ноябрь, могут оплатить сумму, которую они имели в октябрьском счете, до 30 декабря и получат пятипроцентную скидку.

"В течение этой недели все счета были отправлены на почту и будут напечатаны и доставлены до конца недели – таков план", – сказал Живкович, добавив, что пятипроцентную скидку также получат те граждане, кто не получил счет за ноябрь, но платит его на уровне октябрьского.

EPS объявила 19 декабря, что подверглась хакерской атаке "криптографического типа", скорее всего, шифрования данных, и находится в процессе восстановления.

Компания заявила, что их сотрудники ИТ-отдела намеренно оставили части системы неактивными из соображений безопасности, пока не будет уверенности, что вирус не попал в систему.

В то же время в июне информационная система кадастра Сербии была заражена вредоносным программным обеспечением, что поставило под угрозу персональные данные пользователей реестра и его сотрудников. Уполномоченные органы пришли к выводу, что в этом случае не было нарушения персональных данных, поэтому дальнейшее расследование не проводилось.

Накануне парламент Албании сообщил, что подвергся кибератаке, хакеры пытались получить доступ к его данным и уничтожить их, временно остановив его работу.

Ранее постоянные представители государств-членов Европейского Союза в среду достигли предварительного согласия по регламенту о киберсолидарности, который предусматривает усиленное реагирование на киберинциденты и киберсотрудничество в ЕС.