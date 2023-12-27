На антиукраїнському "референдумі" Орбана можливі множинні голосування та голосування іноземців

У так званих національних консультаціях, які організовує уряд Угорщини з акцентом на питаннях щодо України і її членства у ЄС, технічно можуть брати участь іноземні громадяни і немає запобіжників від повторного голосування.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Одразу ж після повернення Віктора Орбана з грудневого саміту у Брюсселі угорці почали масово отримувати листи від уряду із закликом взяти участь у так званих національних консультаціях, де 4 з 11 запитань присвячені Україні та її членству у ЄС.

Оскільки попередні подібні консультації більшість виборців з правом голосу проігнорували, у Орбана вирішили зробити наголос на онлайн-голосуванні та розсилають "електронний бюлетень" усім, хто опинився в урядових базах.

"ЄвроПравда" має підтвердження, що такі запрошення отримали українці, які робили в Угорщині щеплення від COVID-19 і залишили уряду свої персональні дані.

Також практична перевірка засвідчила, що голосувати на "референдумі" на сайті nemzetikonzultacio.kormany.hu може будь-яка особа.

Жодних обмежень ані від накрутки голосів, ані від голосування іноземців знайти не вдалося.

Якщо поставити галочку навпроти пункту "я – громадянин Угорщини", ніяких перевірок особи не проводиться.

Система без проблем сприйняла український номер телефону і дала доступ до анкети голосування, де редактор "ЄвроПравди" спробував дещо зіпсувати уряду статистику і проголосував на підтримку України.

А коли відправив анкету, то отримав запрошення ще раз перейти на сторінку "опитування", щоби знову взяти участь у псевдореферендумі, і зробив це – з тією самою адресою і тим самим номером телефону.

Детально про "консультації" від уряду Орбана та очікувану політику Будапешта в українських питаннях читайте у статті "Плани на вето"