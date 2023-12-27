На антиукраинском "референдуме" Орбана могут голосовать иностранцы, в том числе повторно

В так называемых национальных консультациях, которые организует правительство Венгрии с акцентом на вопросах относительно Украины и ее членства в ЕС, технически могут участвовать иностранные граждане и нет предохранителей от повторного голосования.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Сразу же после возвращения Виктора Орбана с декабрьского саммита в Брюсселе венгры начали массово получать письма от правительства с призывом принять участие в так называемых национальных консультациях, где 4 из 11 вопросов посвящены Украине и ее членству в ЕС.

Поскольку предыдущие подобные консультации большинство избирателей с правом голоса проигнорировали, у Орбана решили сделать упор на онлайн-голосовании и рассылают "электронный бюллетень" всем, кто оказался в правительственных базах.

"ЕвроПравда" имеет подтверждение, что такие приглашения получили украинцы, которые делали в Венгрии прививки от COVID-19 и оставили правительству свои персональные данные.

Также практическая проверка показала, что голосовать на "референдуме" на сайте nemzetikonzultacio.kormany.hu может любой человек.

Никаких ограничений ни от накрутки голосов, ни от голосования иностранцев найти не удалось.

Если поставить галочку напротив пункта "я – гражданин Венгрии", никаких проверок личности не проводится.

Система без проблем восприняла украинский номер телефона и дала доступ к анкете голосования, где редактор "ЕвроПравды" попытался несколько испортить правительству статистику и проголосовал в поддержку Украины.

А когда отправил анкету, то получил приглашение еще раз перейти на страницу "опроса", чтобы снова принять участие в псевдореферендуме, и сделал это – с тем же адресом и тем же номером телефона.

Подробно о "консультациях" от правительства Орбана и ожидаемой политике Будапешта в украинских вопросах читайте в статье "Планы на вето"