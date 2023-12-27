Посол Євросоюзу в Австрії дав прогноз, коли Україна може вступити в ЄС

Представник Євросоюзу в Австрії Мартін Зельмайр заявив, що для вступу в ЄС Україні знадобиться щонайменше шість років.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Kleine Zeitung.

"(для вступу в ЄС) Австрії знадобилося шість років, Іспанії – 11. Україні може знадобитись часу десь між ними", – зазначив Зельмайр.

На питання, чи не є рішення ЄС про переговори з Україною щодо вступу порожньою обіцянкою, він наголосив, що переговори про вступ – це конкретна обіцянка для того, щоб стати постійним членом європейської родини.

"Однак це вимагає від нас руху в напрямку ЄС. Туреччина відійшла від Євросоюзу. На противагу цьому, ми бачимо, що Україна закріпилася в самому серці ЄС. Переговори з нею є частиною нашої архітектури безпеки. Європа не повинна повернутися до найтемніших часів 19-го століття, коли агресор вторгався до свого сусіда для анексії його земель", – вказав Зельмайр.

У відповідь на питання, чи є виправданими побоювання Австрії, що в процесі євроінтеграції Україні нададуть перевагу перед балканськими країнами, він сказав, що кожну країну оцінюють за її заслугами.

"Нинішній процес вступу України до ЄС призводить до нової динаміки на Західних Балканах. Завдяки угоді про асоціацію Україна вже прийняла 70 відсотків законодавства ЄС з 2016 року. Однак багато чого ще потрібно зробити, зокрема, в питанні щодо незалежності судової системи та ефективності адміністрації", – резюмував Зельмайр.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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