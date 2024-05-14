МЗС Британії: Закон про "іноагентів" підриває євроатлантичні прагнення Грузії

МЗС Британії заявило, що ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" і переслідування протестувальників йде в розріз з євроатлантичними прагненнями Грузії.

Про це йдеться у заяві британської міністерки у справах Європи Нусрат Гані, оприлюдненій на сайті МЗС Британії, передає "Європейська правда".

За її словами, події в Грузії шокують, і Британія закликає всі сторони до спокою і стриманості.

"Сьогодні грузинський парламент знову проголосував на підтримку закону про прозорість іноземного впливу. Як і наші партнери, Велика Британія рішуче виступає проти запровадження цього законодавства", – заявила Гані.

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"Цей законопроєкт і супроводжуюче його організоване залякування протестувальників не відповідають демократичним цінностям країни, яка прагне вступити до НАТО, і фундаментально ризикують підірвати євроатлантичні прагнення Грузії", – наголосила міністерка.

Вона закликала уряд Грузії змінити курс і відкликати скандальний закон.

Нагадаємо, парламент Грузії 14 травня ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який спричинив масові протести, у третьому, фінальному читанні.

Напередодні, 13 травня юридичний комітет парламенту Грузії у турборежимі погодив проєкт закону про "іноагентів" перед третім розглядом. Перед цим 11 травня у Тбілісі пройшов найбільший мітинг проти ухвалення закону, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Тим часом 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії.

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