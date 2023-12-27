Посол Евросоюза в Австрии дал прогноз, когда Украина может вступить в ЕС

Представитель Евросоюза в Австрии Мартин Зельмайр заявил, что для вступления в ЕС Украине понадобится не менее шести лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Kleine Zeitung.

"(для вступления в ЕС) Австрии понадобилось шесть лет, Испании – 11. Украине может понадобиться времени где-то между ними", – отметил Зельмайр.

На вопрос, не является ли решение ЕС о переговорах с Украиной о вступлении пустым обещанием, он отметил, что переговоры о вступлении – это конкретное обещание для того, чтобы стать постоянным членом европейской семьи.

"Однако это требует от нас движения в направлении ЕС. Турция отошла от Евросоюза. В противоположность этому, мы видим, что Украина закрепилась в самом сердце ЕС. Переговоры с ней являются частью нашей архитектуры безопасности. Европа не должна вернуться к самым темным временам 19-го века, когда агрессор вторгался к своему соседу для аннексии его земель", – указал Зельмайр.

В ответ на вопрос, являются ли оправданными опасения Австрии, что в процессе евроинтеграции Украине отдадут предпочтение перед балканскими странами, он сказал, что каждую страну оценивают по ее заслугам.

"Нынешний процесс вступления Украины в ЕС приводит к новой динамике на Западных Балканах. Благодаря соглашению об ассоциации Украина уже приняла 70 процентов законодательства ЕС с 2016 года. Однако многое еще нужно сделать, в частности, в вопросе о независимости судебной системы и эффективности администрации", – резюмировал Зельмайр.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

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