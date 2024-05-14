Німецький виробник зброї хоче випускати автомати під радянський калібр

Німецький виробник зброї Heckler & Koch (H&K) хоче розширити свій асортимент, включивши до нього автомати та кулемети під набої колишнього Варшавського договору.

Про це представник компанії розповів виданню Welt, повідомляє "Європейська правда".

H&K нещодавно оголосила, що майже весь асортимент продукції традиційної німецької компанії зараз використовується в Україні завдяки поставкам з Німеччини та інших країн НАТО. Наприклад, H&K постачає пістолети (SFP9) та кулемети (MG5) у координації з федеральним урядом.

З метою розширення свого бізнесу, на додаток до мегазамовлення на нову штурмову гвинтівку Бундесверу G95, H&K також хоче розширити свій асортимент гвинтівок, включивши в нього східні калібри в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Штурмова гвинтівка H&K HK132E вже розроблена під патрон Калашникова калібру 7,62 міліметра на 39 міліметрів.

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Представник H&K послався на досвід експлуатації українських спецпризначенців. Він показав важливість калібрів колишнього Варшавського договору.

"Є відповідні потреби, тому концептуальні дослідження вже розпочалися", – сказав представник компанії. Є проєкти розробок, але поки що немає виробництва.

Проте зброя калібрів НАТО має фундаментальний пріоритет у розробці, підкреслюють у H&K.

Нагадаємо, з 1 січня по 27 березня уряд Німеччини схвалив експорт військових товарів на суму щонайменше 4,89 млрд євро – майже три чверті цієї суми, 72% або 3,54 млрд євро, призначено для України.