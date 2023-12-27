У Страсбурзі затримали двох чоловіків з 800 петардами

У французькому місті Страсбург затримали двох чоловіків під час вивантажування коробок із 800 римськими свічками, використання яких на період новорічних свят заборонене.

Про це, як пише "Європейська правда", в середу сповістила поліція департаменту Нижній Рейн.

Чоловіки, як стверджується, вивантажували "зі свого автомобіля коробки з написами, відомими поліції".

"Під час перевірки виявилося, що в коробках міститься 800 петард, або 6400 детонацій, які жителям Страсбурга не доведеться пережити", – додали правоохоронці.

Там уточнили, що йдеться про римські свічки – розважальний піротехнічний виріб, який вистрілює кольоровими іскрами кілька разів через часові проміжки.

На початку грудня Нижній Рейн, як і в попередні роки, оголосив про заборону кількох категорій феєрверків на всій території департаменту. У Страсбурзі та навколишніх комунах ця заборона поширюється на всі категорії феєрверків з 4 грудня по 3 січня 2024 року.

Причиною такої заборони стали часті випадки травмування через піротехніку.

У Німеччині феєрверки під час новорічного святкування минулого року призвели до загибелі двох людей, а у Польщі рятувальники порались із сотнями пожеж.