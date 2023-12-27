МВС Чехії через стрілянину в Празі просить не проводити новорічні феєрверки

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан попросив місцеву владу не проводити новорічні феєрверки через масову стрілянину в Карловому університеті Праги та подвійне вбивство в Клановицькому лісі столиці, за якими, ймовірно, стоїть одна й та ж людина.

Листа Ракушана до мерів муніципалітетів чеське МВС опублікувало на своєму сайті, повідомляє "Європейська правда".

Голова МВС Чехії вказав, що країна "зазнала двох шокуючих актів насильства, пов'язаних зі стріляниною напередодні Різдва".

"Найменше, що ми можемо зробити один для одного в цей час – не посилювати нервозність і не поглиблювати напругу та можливі травми, які залишило після себе це насильство. Відсвяткувати прихід Нового року можна і без петард, гарматних залпів і феєрверків", – додав він.

Відомо, що новорічні феєрверки вже скасувала мерія Оломоуца на сході Чехії. Там це рішення пояснили не лише трагічними подіями останніх днів, а й підтопленням.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

Усі вбиті були громадянами Чехії, їхні імена правоохоронні органи не розкривають.

Влада вважає, що стрілець причетний ще до кількох убивств, включно з розправою над власним батьком і вбивством двох людей у передмісті Праги.

Мотиви стрільця поліція не повідомляє, при цьому заперечуючи його можливий зв'язок із терористичними угрупованнями.