В Страсбурге задержали двух мужчин с 800 петардами

Во французском городе Страсбург задержали двух мужчин во время выгрузки коробок с 800 римскими свечами, использование которых на период новогодних праздников запрещено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в среду сообщила полиция департамента Нижний Рейн.

Мужчины, как утверждается, выгружали "из своего автомобиля коробки с надписями, известными полиции".

"Во время проверки оказалось, что в коробках содержится 800 петард, или 6400 детонаций, которые жителям Страсбурга не придется пережить", – добавили правоохранители.

Там уточнили, что речь идет о римских свечах – развлекательном пиротехническом изделии, которое выстреливает цветными искрами несколько раз через временные промежутки.

В начале декабря Нижний Рейн, как и в предыдущие годы, объявил о запрете нескольких категорий фейерверков на всей территории департамента. В Страсбурге и окружающих коммунах этот запрет распространяется на все категории фейерверков с 4 декабря по 3 января 2024 года.

Причиной такого запрета стали частые случаи травмирования из-за пиротехники.

В Германии фейерверки во время новогоднего празднования в прошлом году привели к гибели двух человек, а в Польше спасатели справлялись с сотнями пожаров.