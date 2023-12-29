Туск проводить нараду з силовиками на тлі повідомлень про "невідомий об’єкт" з України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводить нараду з керівниками силових відомств та військовими на тлі повідомлень про інцидент з "невідомим об’єктом", що залетів з території України.

Про це у Twitter повідомила пресслужба польського уряду, пише "Європейська правда".

Trwa odprawa premiera @donaldtusk w związku z informacjami o naruszeniu przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej. pic.twitter.com/9s7BeNKLSE — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 29, 2023

"Триває засідання за участю прем’єр-міністра Дональда Туска у зв'язку з інформацією про порушення повітряного простору республіки", – йдеться у повідомленні.

У засіданні беруть участь начальник Генерального штабу, оперативний командувач Збройними силами, глава Міноборони та керівники спецслужб.

Також стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда скликав на 13:00 засідання Бюро національної безпеки після того, як стало відомо, що на польську територію з України залетів невідомий об'єкт.

Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Це трапилось на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

Глава Міноборони Польщі заявив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генерального штабу і оперативним командувачем Збройних сил.