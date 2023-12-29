Туск проводит совещание с силовиками на фоне сообщений о "неизвестном объекте" из Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит совещание с руководителями силовых ведомств и военными на фоне сообщений об инциденте с "неизвестным объектом", который залетел с территории Украины.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба польского правительства, пишет "Европейская правда".

Trwa odprawa premiera @donaldtusk w związku z informacjami o naruszeniu przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej. pic.twitter.com/9s7BeNKLSE — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 29, 2023

"Продолжается заседание с участием премьер-министра Дональда Туска в связи с информацией о нарушении воздушного пространства республики", – говорится в сообщении.

В заседании принимают участие начальник Генерального штаба, оперативный командующий Вооруженными силами, глава Минобороны и руководители спецслужб.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал на 13:00 заседание Бюро национальной безопасности после того как стало известно, что на польскую территорию из Украины залетел неизвестный объект.

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Это произошло на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

Глава Минобороны Польши заявил, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником Генерального штаба и оперативным командующим Вооруженных сил.